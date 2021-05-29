شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 497 مسكناً في حي مدينة محمد بن زايد 1 بعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * المزروعي: حرصنا على معرفة التصورات والمقترحات التطويرية للمستفيدين

دبي: ”الخليج 365”

كشف سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن برنامج الشيخ زايد للإسكان انتهى من تنفيذ المجموعتين الأولى والثانية من مشروع حي مدينة محمد بن زايد 1 السكني في إمارة عجمان، ب497 مسكناً يجري تسليمها للمستفيدين الذي استوفوا الاشتراطات المطلوبة، فيما يجري العمل على إنجاز المجموعتين الثالثة والرابعة البالغ عدد مساكنهما 401 مسكن، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع الذي يتضمن إنشاء 898 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ ملياراً ومئة مليون درهم، خلال الربع الثاني من عام 2022.

وتفقد المزروعي المشروع الذي ينفذه البرنامج في إمارة عجمان، وسلم أول مستفيد من المشروع مسكنه، وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما لفت إلى أن الوزارة أتاحت للمستفيدين حجز مساكنهم عبر نظام «أحياء زايد» الذكي، المتوفر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، الذي صممه البرنامج كأول نظام حكومي ذكي على المستوى الإقليمي، والذي يمكّن المتعاملين من حجز المساكن كل على حدة، والدخول عبر المسكن والتعرف إلى مساحته وعدد الغرف والمرافق الخدمية فيه، ضمن المخطط، ويهدف النظام إلى ضمان تكافؤ الفرص في اختيار موقع المسكن.

المدينة المجتمعية

ولفت إلى أن الوزارة راعت في المشروع تنفيذ جميع المرافق الخدمية المناسبة لتلبية احتياجات الأسر الإماراتية الحالية والمستقبلية، بما يعكس نموذج المدينة المجتمعية المتكاملة الخدمات، وأنه في مجال الطرق تم إنجاز الطرق الخارجية ويجري العمل على تنفيذ الطرق الداخلية في المشروع.

وأكد أن الوزارة ممثلة في البرنامج، قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطبيق أفضل معايير الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وحماية البيئة ضمن المجمعات السكنية التي تشرف على تنفيذها، لافتاً إلى أن دعم القيادة الرشيدة وتوفيرها الإمكانيات كافة في تطوير البنية التحتية، أسهم في أن تصبح الدولة مثالاً حياً في تطبيق التقنيات الرائدة في مجال البيئة في المجمعات السكنية.

وقال: «إننا حريصون على التعاون مع مختلف شركائنا الاستراتيجيين في الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتطوير مجمعات سكنية ذات جودة عالية مطابقة لمعايير الاستدامة».

لقاء المستفيدين

والتقى الوزير عدداً من المستفيدين من المجمع السكني للتعرف إلى تصوراتهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم التطويرية لصياغة الرؤى والتوجيهات المستقبلية المرتبطة بقطاع الإسكان، حيث أوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على استشراف مستقبل الإسكان ضمن مشروع الخمسين عاماً القادمة، من خلال ترجمة الأفكار والمقترحات المقدمة التي تعتبر بمثابة خريطة طريق لإسكان حكومي مستقبلي يواكب تطلعات واحتياجات مواطني دولة الإمارات والمتغيرات المتسارعة في مختلف مناحي الحياة، مشيراً إلى أنه في إطار مواكبة وزارة الطاقة والبنية التحتية لمستهدفات التنمية المستدامة، حرص برنامج الشيخ زايد للإسكان على تشييد مساكن مبتكرة ومستدامة بمختلف المجمعات السكنية، ومنها حي مدينة محمد بن زايد 1 الذي اعتمد فيه مسكن «زايد 2071» كأول مسكن يحصل على أعلى تقييم بيئي في الدولة، وبذلك يستوفي المشروع كبقية مشروعات البرنامج معايير استدامة واشتراطات بيئية عالمية؛ إذ يطبق البرنامج معايير برنامج استدامة ونظام اللؤلؤة في جميع مشروعاته السكنية، وأنه بتطبيق معايير الاستدامة في مجمع المنتزي السكني، من المتوقع أن تحقق المساكن نتائج بيئية عالية بفضل تصميمها بمواصفات المساكن المولدة للطاقة النظيفة، وتخفيض الكسب الحراري الخارجي بنسبة تصل إلى 20%، وتوفير استهلاك الطاقة بنسبة 12%، والمياه بنسبة تصل إلى 43.3%، وإعادة تدوير مخلفات البناء والمخلفات العضوية وتحسين البيئة الداخلية من خلال استخدام مواد غير مضرة بالبيئة والصحة العامة للأسرة.

إنجازات متميزة

كما قال: «يعتبر الإسكان أحد الإنجازات المتميزة التي حققتها دولة الإمارات، وثمرة من ثمرات الاتحاد ومحوراً مهماً في عملية التنمية الشاملة التي لاقت دعم الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ومتابعة حثيثة ورعاية كاملة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي جسدت رؤية سموهم الثاقبة تجاه أبنائهم المواطنين في توفير الحياة الكريمة لهم.

الاستقرار الأسري

بدورها، أكدت المهندسة جميلة الفندي، مديرة البرنامج، أن الوزارة حريصة على تسليم المواطنين مساكن ذات جودة عالية ومطابقة لمعايير الاستدامة، بما يحقق الاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات، وهو نهج راسخ للقيادة الرشيدة.

ولفتت إلى أن أعمال البناء في مشروع حي مدينة محمد بن زايد 1 السكني الذي تنفذه الوزارة في إمارة عجمان، ويتضمن إنشاء 898 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ ملياراً ومئة مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثاني من عام 2022، تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث يتكوّن حي «مدينة محمد بن زايد 1» من أربع مجموعات، تتكوّن من أحد عشر نموذجاً سكنياً متنوعاً من خمس غرف نوم وحتى غرفتي نوم، وتمتاز بنمط واجهات معاصر وحديث، كما سيكون 50% من المساكن قابلاً للتوسعة الرئيسية، فيما يمكن لجميعها التوسعة الأفقية.