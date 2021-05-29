شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلى بسبب فيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلى فى الدورى العام والتى كان مقرراً لها الأحد، لأجل غير مسمى، بسبب ظهور أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبى الفريق السماوى.

وكانت إدارة المسابقات باتحاد الكرة قررت تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري الممتاز، وأخطرت إدارة المسابقات نادي بيراميدز بتعديل موعد المباراة لتكون في التاسعة مساء بدلاً من الساعة السابعة على استاد الدفاع الجوي، قبل أن يتم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

أظهرت النتيجة الأولية للمسحة الطبية التي خضع لها فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز والجهاز الفني والإدارى وجميع من سافروا مع البعثة إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا بالكونفدرالية الإفريقية، ظهور عدة حالات إصابة بفيروس كورونا.

وجاءت العينات ايجابية لكل من عبد الله السعيد ودييجو رولان وأحمد الشيخ ودودو الجباس لاعبي الفريق، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، وخالد سرحان مترجم الأرجنتيني رودلوفو أروابارينا، وأحمد رمضان مصور الفريق، الأمر الذي أثار الذعر داخل صفوف الفريق بعدما تفشي الفيروس بين الجميع.

وعادت بعثة بيراميدز من نيجيريا فجر الاثنين بعدما حصد الفريق بطاقة التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية بالفوز علي أنيمبا ذهاباً والتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في العودة، ليضرب بيراميدز موعداً مع الرجاء المغربي في نصف النهائي.