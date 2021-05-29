شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخدام العشوائي للأدوية خطر يحجبه وعي المستهلك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

من شاشات الهواتف الذكية التي باتت نقطة اتصال بين المستخدم والعالم، تطل علينا إعلانات تجارية مختلفة لم تعد مقتصرة على المنتجات الاستهلاكية والملابس وأدوات التجميل والألعاب فقط، بل باتت بعض المواقع الإلكترونية الخارجية تبثّ إعلانات لمنتجات دوائية وعلاجية، تتضمن مواد كيميائية أو عشبية وبأسعار قليلة جداً، مقارنة بأسعار بيعها داخل الدولة، وهو ما يجعل بعضهم يتجاهل المخاطر الناجمة عن الاستخدام العشوائي لهذه النوعية من المنتجات.

بات التسوق الإلكتروني غير مقتصر على منتجات محددة، خاصة أن نوافذ الشبكة العنكبوتية مشرعة، ليتلقى المستخدم كل ما تبثه تلك الأجهزة التي يستخدمها أغلبية أفراد المجتمع، وهو ما يتطلب رفع مستويات الوعي بضرورة اتخاذ قرار صحيح، قبل إتمام شراء أدوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنشطات والمقويات وكريمات الجلد وغيرها.

وفي ظل الزخم الكبير من الإعلانات المختلفة التي يتلقاها الأشخاص، يبقى وعي المستهلك العامل الأساس في تحديد مدى إماكانية شراء المنتج دون تعريض الصحة للخطر، أو حدوث أي مضاعفات ناجمة عن الاستخدام العشوائي للأدوية والاهتمام بتتبع اعتماد الموقع وتأهله لبيع بعض المستحضرات الطبية أو العشبية، حيث أكد عدد من الصيادلة أن بعض الآثار الجانبية للاستخدام العشوائي، قد تظهر متأخرة، وأن التعامل مع مواقع مرخصة ومعتمدة في الدولة، يقي من التعرض للمخاطر.

وأكد محمود عبده (صيدلاني)، أن الإعلانات التجارية التي تبثها مواقع إلكترونية مسجلة ومعتمدة، تحظى برقابة الجهات المختصة التي تحظر الترويج لأغلبية العقاقير الطبية باستثناء بعض النوعيات التي لا يشكل استخدامها الخطأ خطراً على حياة المستهلك، مثل بعض أنواع المسكّنات وأدوية الحموضة وغيرها، إلا أنه ومع تنامي استخدام الأجهزة الإلكترونية التي بات المستهلك يتعرض عبرها لإعلانات تجارية من مختلف دول العالم.

وأشار إلى جملة من المخاطر الناجمة عن شراء أدوية، سواء كانت تتضمن مواد كيميائية أو عشبية من مواقع غير مرخصة أو معتمدة، ومنها عدم ضمان المستهلك خضوع المادة الدوائية للضوابط المحددة من الجهات المعنية في الدولة، ومدى مطابقتها لمعايير الجودة والتخزين وغيرها من الأمور التي تؤثر في سلامة المنتج الدوائي، كما أن آخرين يشترون منتجات علاجية من مواقع، دون التأكد من اعتماده في الدولة.

وقال إنهم يشترون الدواء ويستخدمونه عشوائياً، حيث لم يحدد طبيب متخصص الجرعة ومدة الاستخدام الآمنة، بحسب متطلبات الحالة الصحية، ومدى الحاجة الحقيقية للمنتج العلاجي. مشيرا إلى أن اغلبية الإعلانات التي نستقبلها على شاشات المحمول وترد إلينا من مواقع خارجية، لا تحدد الجرعة أو حتى مدة الاستخدام. متجاهلين أن بعض الأدوية آمنة فقط في حال استخدامها لمدة معينة، بينما تصبح خطرة عند استخدام مدة أطول.