الاقتصاد

رحلات لـ «العربية مصر» بين شرم الشيخ وجدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «العربية مصر» عن تسيير رحلات مباشرة من شرم الشيخ إلى جدّة في بدءاً من 16 يونيو 2021.
ويساهم الخط الجوي بين شرم الشيخ وجدّة في نمو حركة السياحة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، حيث إنه يوفر ربطاً مباشراً بين المدينتين.
وكانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي عن إطلاق رحلات مباشرة من شرم الشيخ إلى 3 مدن إيطالية ، بولونيا اعتبارا من 10 يونيو و بيرغامو من 13 ونابولي من 14 الشهر نفسه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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