شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات لـ «العربية مصر» بين شرم الشيخ وجدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «العربية مصر» عن تسيير رحلات مباشرة من شرم الشيخ إلى جدّة في السعودية بدءاً من 16 يونيو 2021.

ويساهم الخط الجوي بين شرم الشيخ وجدّة في نمو حركة السياحة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، حيث إنه يوفر ربطاً مباشراً بين المدينتين.

وكانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي عن إطلاق رحلات مباشرة من شرم الشيخ إلى 3 مدن إيطالية ، بولونيا اعتبارا من 10 يونيو و بيرغامو من 13 ونابولي من 14 الشهر نفسه.