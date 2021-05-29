شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة للعالم وفق محرك البحث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: ضمياء فالح

صمم السلوفاكي مارتن فارجيتش أول خريطة انترنت للعالم، تكشف عن ميول الشعوب في تصفح المواقع الإخبارية والفنية. واستغرق جمع معلومات الخريطة عاماً كاملاً من فارجيتش، الذي ابتكر 3 خرائط صغيرة بين عامي 2014-2015 تغطي 200 موقع على الإنترنت. لكن خريطة العالم الجديدة تغطي 3 آلاف موقع في 2020-2021. وعلق فارجيتش على خريطته:«استلهمت فكرة الخرائط التاريخية بهدف دراسة واقع الحياة الافتراضية في العالم، وستتغير شعبية هذه المواقع في السنوات المقبلة إذ إن القديم منها سيغلق وتظهر مواقع أخرى جديدة. وهذه الخريطة ستبين للجيل المقبل مدى اهتماماتنا على الإنترنت». وهيمنت مواقع:«جوجل وفيسبوك وأمازون» على محرك البحث في الولايات المتحدة. فيما هيمنت مواقع:«تي مول وبايدو وكيو كيو وتاوباو و360 سي أن»، على محرك البحث في الصين.