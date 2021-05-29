شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية مصرية لإحياء مسار العائلة المقدسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تنظم الكنيسة الأرثوذكسية في مصر احتفالية كبيرة الثلاثاء المقبل، لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وهو اليوم الذي يوافق دخول السيد المسيح، عليه السلام، أرض مصر في ٢٤ من شهر بشنس وفق التقويم القبطي.

ويتضمن مسار رحلة العائلة المقدسة 25 مزاراً دينياً وسياحياً مرت بها العائلة المقدسة طوال رحلتها في مصر التي استمرت نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، تنقلت خلالها من ساحل سيناء شرقاً، مروراً بدلتا النيل، حتى أقاصي صعيد مصر.

وينظر المسيحيون في مختلف أنحاء العالم إلى مسار العائلة المقدسة، باعتباره معلماً جديداً يمكن استغلاله للترويج للسياحة الدينية في مصر عالمياً.

ويقول محسن جورج، عضو المجلس القبطي الملي، التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية: إن زيارة السيد المسيح، عليه السلام، وأمه ويوسف النجار إلى مصر، يعد تشريفاً وتكريماً وبمثابة عيد قومى لمصر والمصريين.

بدأ خط سير العائلة المقدسة إلى مصر، من بيت لحم إلى الفرما التابعة للعريش، ومنها إلى بسطة بالقرب من مدينة الزقازيق، ومنها إلى المحمة (مسطرد حالياً)، ثم إلى بلبيس ومنها إلى منية جناح قرب سمنود بالغربية، ثم إلى البرلس ومنها إلى بلاد السباخ المعروفة باسم سخا حالياً التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وهناك وضع السيد المسيح يده على حجر، فسمي هذا المكان بيني إيسوس، أي كعب يسوع، وهو المكان المعروف حالياً بدير المغطس. وانتقلت منه العائلة إلى منطقة وادي النطرون، ثم إلى منطقة المطرية بعين شمس، حيث «الشجرة المباركة»، ثم إلى الفسطاط بمصر القديمة، ليختبأوا في مغارة كنيسة أبي سرجة حالياً، قبل أن يتوجهوا إلى الصعيد.