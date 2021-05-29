شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت 29-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 29-5-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر 1 يورو 4.57 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو، ويسجل 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى، و 1ريال سعودى يسجل 4.17 جنيه مصرى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.57 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.29 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 229.66 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 229.66 ريال بما يعادل 61.24$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 210.52 ريال بما يعادل 56.14$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 200.96 ريال بما يعادل 53.58$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 172.25 ريال بما يعادل 45.93$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 133.97 ريال بما يعادل 35.72$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 114.83 ريال بما يعادل 30.62$

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,142 ريال بما يعادل 1,905$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,608 ريال بما يعادل 428.68$

سعر كيلو الذهب

بنحو 229,660 ريال بما يعادل 61,238$