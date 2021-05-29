الاقتصاد

كيف تطورت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر وفق آخر مستجدات السوق؟

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القاهرة - سامية سيد - شهدت بداية الأسبوع استقرارا فى أسعار الخضروات اليوم السبت 29-5-2021، فى سوق العبور للجملة وفقا لما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

 

وسجلت أسعار البسلة 2.5-5 جنيهات، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيهات للكيلو.  

 

َ تراوحت الطماطم بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وأسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو،  وترواح سعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والبطاطا بين 1.5 - 2 جنيه، والفلفل الألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، وسعر الملوخية من 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا 4-6 جنيهات للكيلو، وتتراوح أسعار البطاطس بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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