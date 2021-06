الإصلاحات الضريبية وتكنولوجيات الدفع الإلكتروني تساهمان في تقليل هامش الاقتصاد غير الرسمي في مصر (إنفوجراف)

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرًا مطولًا بعنوان "The Long Shadow of Informality: Challenges and Policies" لتقييم جهود الحكومات حول العالم في تقليل هامش مساهمات اقتصاداتها غير الرسمية.

وجاء في التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني كبر حجم هامش اقتصاداتها غير الرسمية، وقد برزت عدة دول تعمل جاهدة لتحديد هذا الهامش، ومنها مصر، والتي أكد التقرير تبنيها إصلاحات ضريبية وتسهيلات في الإجراءات أثبتت نجاحها عالميًّا، وقامت على توفيقها مع الوضع المحلي.

هذا بجانب، استحداث آليات للدفع والتحصيل الإلكتروني تسهل وتشجع أصحاب الأعمال على الانتقال لقنوات الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من التسهيلات المالية المقدمة ومميزات العمل داخل الاقتصاد الرسمي.