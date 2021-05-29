شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا بصدد إلزام مجالس إدارة بعض الشركات بحصة نسائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخلى المحافظون الألمان عن اعتراضهم على تشريع جديد يهدف للمساواة بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات بعد الاتفاق على إمهال الشركات مزيدا من الوقت لضبط أوضاعها وضمان حصول المديرات التنفيذيات على إجازات وضع.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التشريع في يناير، ومن الممكن الآن إقراره في يونيو حزيران بعد توصل الكتل البرلمانية التي تمثل الحكومة الائتلافية إلى اتفاق.

وقالت وزيرة العدل كريستين لامبريخت «لا تزال توجد دوائر رجالية محضة في مجالس المديرين تود أن تُبقي الوضع على ما هو عليه. هذا سينتهي في المستقبل».

وقالت كاتيا ماست نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي لرويترز «الحصة الأولى في مجالس الإدارة آتية. هذا إنجاز تاريخي».

ويؤثر القانون الجديد على حوالي 70 شركة، وسيلزم الشركات المدرجة الأكبر حجما، والتي يزيد عدد أعضاء مجالس إدارتها عن ثلاثة، بأن تضم امرأة واحدة على الأقل.

وستكون الشركات مطالبة برفع تقرير عن كيفية تحقيقها الحصة المطلوبة. وستواجه الغرامة إن لم تقدم سببا معقولا لعدم وضع هدف بضم أي نساء في مجالس الإدارة.

كانت دراسة قد خلصت أمس الخميس إلى أن عدد النساء في مجالس الإدارة بألمانيا لا يرتفع إلا بوتيرة بطيئة، وأن فرق الإدارة في العديد من الشركات الألمانية المدرجة الكبرى لا تضم أي نساء. (رويترز)