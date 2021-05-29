شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات عدم التزام التدابير الاحترازية ترتفع إلى 30 خلال «التخفيضات الكبرى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي بمخالفة 26 منشأة تجارية خلال 24 ساعة لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في محلات الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية.

ورفعت التخفيضات الكبرى نسبة زوار المراكز التجارية، مما ساهم بعدم التزام بعض التجار بتطبيق مبادئ التباعد الجسدي وخاصة في تنظيم الطوابير أمام كاونتر الدفع.

ويرتفع بذلك عدد المخالفات المرتبطة بـ«التخفيضات الكبرى» إلى 30 بعد مخالفة 4 مطاعم في أحد مراكز التسوق لعدم الالتزام بالإجراءات.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها من خلال مواصلة جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء ستقوم بالتركيز في الحملات التفتيشية على المراكز التجارية والأماكن التي من الممكن أن تشهد تجمعات، وذلك حرصاً على سلامة المجتمع، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ووجهت اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

ودعت الدائرة مختلف فئات الجمهور بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي أو بالتواصل عبر الهاتف أو الموقع الإلكتروني.

49 مطعماً ومقهى

وكان قطاع الرقابة خالف 4 محالّ في مردف سيتي سنتر، أثناء فترة التخفيضات الكبرى؛ حيث رصدت مخالفة عدم الالتزام بلبس الكمامات في 3 محالّ، ومخالفة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي في محلّ آخر.

ويوم الخميس، تمت مخالفة 49 مطعماً ومقهى وكافتيريا؛ لعدم التزامها بقرارات التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، والتي حددت ساعات عمل تقديم الوجبات داخل المطاعم، قبل الساعة الواحدة ليلاً، ويسمح للمطاعم بتوصيل الطلبات بشكل طبيعي بعد الساعة الواحدة ليلاً إذا رغبوا بذلك.

وتركزت المطاعم والمقاهي المخالفة في الكرامة وجميرا والسطوة والمرقبات والرقة، وستستمر اقتصادية دبي بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمقاهي؛ للتأكد من الالتزام بساعات العمل.