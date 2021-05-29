شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تغني «دويتو» مع شاكوش والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

في تجربة جديدة تقدمها لأول مرة، طرحت الفنانة ياسمين رئيس، بالتعاون مع شركة «مزيكا»، فيديو كليب أغنية «حبيبتي» مع الفنان حسن شاكوش، في تجربة قررت ياسمين أن تخوضها ووصفتها بـ«تحدي جديد»، مؤكدة على أن التجربة إضافة جديدة لها.

وقالت ياسمين: أحب تقديم نفسي كفنانة تستطيع القيام بكل أنواع الفنون المختلفة، ووجدت مشاركتي بالغناء الشعبي مع المطرب حسن شاكوش تجربة مميزة وجديدة، خاصه أنها ليست تجربتي الأولى في الغناء، فقد سبق وقمت من قبل بالغناء في فيلم «الشيخ جاكسون»، كما قدمت أيضاً أغنية فيلم «هيبتا».

أغنية «حبيبتي» تصدرت ترند يوتيوب ميوزيك وتويتر، في أقل من 16 ساعة، كما حصدت مليون مشاهدة منذ طرحها.

يذكر أن النجمة ياسمين رئيس قد حققت خلال السباق الرمضاني نجاحًا قويًا من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «ملوك الجدعنة»، وتجاوز فيديو رقصها على أغنية «كل يوم» في أحداث المسلسل 6 ملايين مشاهدة، فضلاً عن تجسيدها شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في فيلمها العالمي «البحث عن أم كلثوم»، وتنتظر حالياً إطلاق فيلمها «قمر 14» خلال الأسابيع المقبلة.