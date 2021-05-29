شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 29 – 5 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، السبت 29 مايو 2021، ارتفاع طفيف بختام جلسات هذا الأسبوع، وفيما يلس آخر تحديث لسعر الذهب والذى من المقرر أن يستمر معنا حتى يوم الاثنين 31 مايو 2021.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 18 سجل 700 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام، عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام، الجنيه الذهب 6528 جنيها، أونصة الذهب 1904 دولارات.

واصلت أسعار الذهب صعودها لأعلى مستوياتها في 120 يوما لتبلغ 816 جنيها للجرام في مصر في حين وصل السعر العالمي 1904 دولار للأونصة، مع استمرار هبوط الدولار وعائد السندات الأمريكية

وناقش برنامج أسواق في حلقة جديدة أسباب هذا الارتفاع في سعر الذهب، وكذلك موعد هبوط الأسعار، إضافة إلى إمكانية استمرار الصعود في سعر المعدن النفيس عالميًا، وفرص الارتفاع أو الهبوط في الفترة المقبلة.

كما اشتملت حلقة أسواق على تحليل لوضع سوق المعادن الثمينة عالميًا وذلك عقب ارتفاع معدلات التضخم في أبريل بنسبة 0.7 % بالولايات المتحدة الأمريكية، وتأثير ذلك على أسواق المعادن الثمينة.