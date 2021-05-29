شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم.. تتراوح بين 14300-14600جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الحديد اليوم السبت 29-5-2021، في ظل استقرار السعر النهائي من المصنع، بحسب ما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية في ظل زيادة المعروض حيث سجل حديد التسليح 14300-14600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، مضاف إليه 14٪ قيمة ضريبة القيمة المضافة، متوسط سعر المستهلك يتراوح بين 14500-14800 جنيها للطن.

وأشار الزينى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الاسمنت بجميع أنواعه ودرجاته يشهد استقرار، حيث سجل الأسمنت الأسود 675-800 جنيه تسليم المصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها، وسجلت أسعار الاسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر.