شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 292 مشروعًا تنمويًا في السويس بتكلفة 12.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد التاسع من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (18/2019- 19/2020) لمحافظة السويس، والذي يتضمن حصرا للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الانتهاء من تنفيذ 292 مشروعًا تنمويًا بالسويس، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 12.6 مليار جنيه في 7 قطاعات هى التعليم، الصحة، الإسكان، الكهرباء، البترول، النقل، التنمية المحلية.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من وحدة العبور بالمحافظة، بتكلفة 5 ملايين جنيه؛ وذلك فيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة للجميع في كل الأعمار".

أما بالنسبة للهدف الرابع "ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع"، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعًا في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 78.5 مليون جنيه، نتج عنهم إنشاء وإحلال وتوسعة 260 فصلا في كافة المراحل التعليمية.

تابع التقرير أنه في إطار تحقيق الهدف السادس "ضمان توفر مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة"، تم الانتهاء من محطة مياه أبو عارف المُرشحة (طاقة 10 آلاف م3/يوم)، وصرف صحي الحسني والقراني (يستفيد منه 15 ألف مواطن)، كما تم الانتهاء من تنفيذ 16 مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 72 مليون جنيه، أبرزها توسيع محطة محولات الاقتصادية (سعة مضافة 40 م.ف.أ)، وتوسيع محطة محولات الكوستيل (سعة مضافة 250 م. ف.أ)، ومحطة محولات الرخام والجرانيت للجلالة (سعة 250 م.ف.أ)؛ وذلك في إطار تحقيق الهدف السابع: "ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة".

وأكد تقرير الوزارة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 7.4 مليار جنيه، منها إنشاء 5 صهاريج لتخزين المواد البترولية (سولار/بنزين) (سعة 62 ألف م3)، وكذا مشروعات مشتركة مع محافظتي القاهرة والقليوبية، منها إحلال وتجديد وصلة من خط المازوت السويس/ مسطرد (مرحلة أولى بطول 20 كم)، بالإضافة إلى إنشاء خط غاز لتغذية مدينة الجلالة بطول 15 كم؛ وذلك في قطاع البترول والثروة المعدنية، وتنفيذ 32 مشروعًا ضمن برامج التنمية المحلية ( الكهرباء والإنارة) ، بتكلفة 93.6 مليون جنيه، نتج عنها توريد 3 سيارات سلم هيدروليكى، ورفع كفاءة الإنارة العامة فى الكورنيش الجديد وشارع المدينة الرياضية، وبعض المناطق بالعبور ومنطقة الأنصاري ومناطق متفرقة بحى الأربعين، والموشي ومبارك والحرفيين، وقرية يوسف السباعى والمستقبل والنواة بحي فيصل، وكبريت والعمدة والشلوفة والجبالايات وطريق الحجاج بحي الجناين، وتوصيل الكهرباء لمدينتى دارك والأشجار بحي فيصل.

وفيما يخص الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة "إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار"، أشار التقرير إلى الانتهاء من تطوير طريق من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى تقاطع طريق السويس بطول 24 كم، وطريق القاهرة/ السويس (تقاطع الدائري الإقليمي حتى السويس) بطول 70 كم، وإعادة تأهيل الطريق الدائري (العوايد- قرية عامر) بطول 4,2 كم، وتنفيذ 54 مشروعًا ضمن برامج التنمية المحلية (رصف الطرق)، بتكلفة 282.4 مليون جنيه، نتج عنها رصف وتطوير شوارع وطرق داخلية بطول حوالي 85 كم فى كافة أنحاء المحافظة.

كما تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 2300 وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي؛ وذلك في إطار تحقيق الهدف الحادي عشر "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، فضلًا عن تنفيذ 74 مشروعًا ضمن برامج التنمية المحلية ( الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية)، بتكلفة 155 مليون جنيه، نتج عنها توفير 7 سيارات إطفاء، و9 سيارات مرور ورادارات، علاوةً على توفير أكثر من 4 آلاف من مستلزمات الأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات رئاسة أحياء فيصل ، عتاقة ،الأربعين ، الجناين، وشراء 11 سيارة للأحياء.

وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة "اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته"، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 82 مشروعًا ضمن برامج التنمية المحلية (تحسين البيئة) ، بتكلفة 272 مليون جنيه، منها توريد 38 معدة نظافة (سيارات كسح، لوادر، مكابس، مكانس، ماكينات قص نجيل، جرارات).