شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 29-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 29-5-2021، مقابل الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 19.05 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل 18.93 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقرت أسعار الدولار اليوم، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما سعره في مصرف أبوظبى الإسلامي فسجل 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.05 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.93 جنيه للشراء .

19.16 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

19.00 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.03 جنيه للشراء.

19.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.03 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.03 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.99 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.