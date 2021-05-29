تفاصيل قرض السيارة المستعملة من عدة بنوك إسلامية.. الشروط والمستندات

الشارقة - اميمة ياسر - كثير من المواطنين يحلم بشراء سيارة حتى لو مستعملة، حتى يتخلصوا من استغلال بعض السائقين، ولكن يجد الكثيرون صعوبة في ذلك لارتفاع الأسعار، لذا وضعت بعض البنوك حلا لذلك، حيث أتاحت قروضا لشراء السيارات المستعملة بنظام (المرابحة).

وأتاح عدة بنوك للأشخاص إمكانية الحصول على قرض السيارات المستعملة منها فيصل الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبركة.

تفاصيل قروض السيارة المستعملة من بنوك إسلامية

وتطلب هذه البنوك شهادة معتمدة من جهة العمل بإجمالي الدخل الشهري للموظفين في القطاع العام، والخاص، وصورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري لأصحاب المهن الحرة، وإيصال مرافق حديث، بالإضافة إلى صورة من الرقم القومي شرط أن تكون سارية وفاتورة معتمدة من المعرض بسعر ونوع ماركة السيارة. حسبما نشر موقع "الوطن".

تفاصيل قرض السيارة المستعملة من بنك فيصل الإسلامي

تصل قيمة التمويل في بنك فيصل الإسلامي إلى 350 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة تكلفة عبء الدين في هذا القرض تصل إلى 15.5% سنوياً متناقصة.

ويتم الإعفاء من المصاريف الإدارية.

وتصل فترة سداد التمويل بالقرض إلى 5 سنوات.

نسبة التمويل: 50% من إجمالي قيمة السيارة كحد أقصى.

ويجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري: 1500 جنيه.

عمر العميل يتراوح مابين 21 عاماً إلى 60 عاماً.

تفاصيل قرض السيارة المستعملة من مصرف أبوظبي الإسلامي

تصل قيمة التمويل من مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 600 ألف جنيه.

نسبة تكلفة عبء الدين: تتراوح من 8.4% إلى 9.5% سنوياً مقطوعة.

وتبلغ نسبة المصاريف الإدارية في هذا القرض: 2% من إجمالي قيمة السيارة.

وتصل فترة سداد التمويل بالقرض إلى 5 سنوات كحد أقصى.

تصل نسبة التمويل إلى 85% من إجمالي ثمن السيارة

الحد الأدنى للدخل الشهري كشرط للحصول على القرض: ألف جنيه.

عمر العميل: من 21 عاماً إلى 60 عاماً.