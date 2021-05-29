شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تبحث مع رئيس المجلس الاقتصادى اللبنانى تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع شارل عربيد رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى اللبنانى، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين فى المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية. حضر اللقاء على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة، وجورج نصراوى عضو المجلس الاقتصادى والاجتماعى ونائب رئيس جمعية الصناعيين، و نور عطوى الملحق الاقتصادى بسفارة لبنان فى القاهرة.

وقالت الوزيرة أن مصر ولبنان ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون الثنائى فى كافة المجالات، وعلى مختلف الأصعدة ، مشيرة إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين لمشروعات تعاون اقتصادى ملموسة تحقق طموحات الشعبين الشقيقين وتصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى واللبنانى على حد سواء.

وأضافت جامع أن اللقاء استعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية المستهدفة، تمهيداً لعرضها على دوائر الأعمال بكلا البلدين لبدء استثمارات مصرية لبنانية مشتركة فى هذه المشروعات ،مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون المشترك مع دولة لبنان الشقيقة وبصفة خاصة فى القطاع الاقتصادى .

وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية خطت خطوات كبيرة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية ،مشيرةً فى هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التعاون التجارى والإستثمارى بين مصر ولبنان خلال المرحلة المقبلة .

ومن جانبه أكد شارل عربيد رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى اللبنانى حرص المجلس على تعزيز العلاقات الإستثمارية بين البلدين وجذب المزيد من الإستثمارات المصرية للسوق اللبنانى فى عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية ،مشيراً إلى أهمية تفعيل جهود البلدين وإزالة المعوقات التى تعترض الصادرات والواردات وتيسير إجراءات إنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية والخدمية.

وقال أن المجلس يقوم بدور هام فى رسم السياسات الاقتصادية اللبنانية وذلك من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع الأجهزة الحكومية ومتخذى القرار كما يعمل المجلس على دعم منظومة التطوير والنمو للإقتصاد اللبنانى بالتعاون مع منظمات الأعمال بالدول العربية الشقيقة ،مشيراً إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر ولبنان خاصة فى مجالات التجارة والصناعة والتعليم والخدمات ومشروعات الفرنشايز والمشروعات التكنولوجية .

وأشار إلى حرص المجلس على الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى مجال ترشيد وتوجيه الدعم للفئات المستحقة، لافتاً إلى أن المجلس يقوم خلال المرحلة الحالية بجهود مكثفة للوصول للحلول الممكنة لحماية الأمن الإجتماعى والاقتصادى للمواطنين اللبنانيين.

ووجه عربيد الدعوة إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لزيارة لبنان خلال المرحلة المقبلة للقاء ممثلى الحكومة اللبنانية وأعضاء المجلس الاقتصادى والإجتماعى ومجتمع الأعمال اللبنانى لوضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادى المستقبلى بين البلدين

وبدوره أكد على حلبى سفير لبنان بالقاهرة أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر ولبنان القائم على التعاون الأخوى بين البلدين الشقيقين ،مشيراً إلى أن اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية سيتم التحضير لها فور تشكيل حكومة جديدة وذلك تمهيداً لعقدها فى أقرب وقت ممكن .