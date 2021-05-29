شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 29-32 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية الأسبوع شهد سوق الدواجن والبيض استقرارا اليوم السبت 29-5-2021 من حيث الأسعار وذلك في ظل تراجع الطلب على الدواجن بعد شهر رمضان المبارك.

وأكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن البيضاء تتراوح 26-27 جنيها للكيلو في المزرعة بينما يتراوح سعر المستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو، والدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة و34-35 جنيها للمستهلك .

وأضافت أن أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن 1 كجم ، والساسو 30 جنيها في المزرعة والمستهلك 33- 35 جنيها، وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 28 جنيها بينما للمستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو، وسجلت كرتونة البيض البلدى 33-36 جنيها للكرتونة سعر مستهلك.