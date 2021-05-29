شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: إيقاف حدة النزيف السياسي يتطلب الاحتكام للشعب عبر الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - زيدان الربيعي

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، أن حدة النزيف السياسي يتطلب الاحتكام للشعب عبر الانتخابات.

وقال صالح في كلمة له خلال المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني الذي عقد في بغداد، إن "المدنية فكر ومنهج قبل أن تكون سلوكاً، لذلك ندعو المؤسسات الحكومية إلى دعم المجتمع المدني في ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية المقتدرة".

ولفت الرئيس العراقي إلى أن "لمؤسسات المجتمع المدني دور فاعل في مراقبة السلوك السياسي والحكومي"، وأضاف أن "الإصلاح يشمل المجتمع، وهو مسؤولية الجميع، وأمامنا استحقاقات كبيرة، أبرزها الانتخابات".

وشدد صالح على أن "إيقاف حدة النزيف السياسي يتطلب الاحتكام إلى الشعب عبر الانتخابات"، مبيناً أن "هناك عوائق سياسية تحتاج إلى مراجعة وتعديلات دستورية حاسمة"، مؤكداً أنه "يجب المضي في إصلاحات حقيقية لردم الفجوة مع الشعب".

ومضى بالقول: "يجب أن نكون جادين في محاربة المال السياسي عبر مواقف جادة"، وأردف صالح: "نتطلع لتعاون مع البرلمان للتصويت على قانون استرداد عائدات الفساد".

وأشار الرئيس العراقي إلى أن "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني ومطلب شعبي، والاحتكام إلى الشعب هو الحل لمواجهة التحديات"، مطالباً القوى السياسية بـ"تحكيم لغة العقل لتجاوز الأزمات".

