شكرا لقرائتكم خبر عن كليبرز يعبر مافريكس وسيلتيكس يهزم نتس وهوكس يفوز على نيكس بالأدوار الاقصائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - رويترز

أحرز كواي ليونارد 36 نقطة ليقود فريقه لوس أنجليس كليبرز لتعويض تأخره والفوز على مضيفه دالاس مافريكس 118-108 في المباراة الثالثة بينهما بالمرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية في القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويتقدم دالاس مافريكس 2-1 في النتيجة الإجمالية للمرحلة، والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بعد فوزه بأول مباراتين.

وستقام المباراة الرابعة بين الفريقين في دالاس يوم الأحد.

وأسهم بول جورج في فوز الفريق الزائر بإحراز 29 نقطة، بينما أضاف زميله ريجي جاكسون 16 نقطة، وكان لوكا دونتشيتش أفضل مسجلي دالاس برصيد 44 نقطة.

وفي مباراة أخرى، وبفضل 50 نقطة من لاعبه جايسون تيتوم، فاز بوسطن سيلتيكس على ضيفه بروكلين نتس 125-119 في ثالث مباراة بينهما في إقصائيات القسم الشرقي.

ويتقدم بروكلين 2-1 في النتيجة الإجمالية للسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات قبل المباراة الرابعة التي ستقام يوم الأحد في بوسطن بحضور جماهيري كامل.

وتصدر جيمس هاردن قائمة مسجلي بروكلين برصيد 41 نقطة.

كما قاد تراي يانج فريقه أتلانتا هوكس للفوز على ضيفه نيويورك نيكس 105-94 ضمن المرحلة الأولى بالأدوار الإقصائية في القسم الشرقي عندما أحرز 21 نقطة وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه.

وتقدم الفريق الفائز 2-1 في النتيجة الإجمالية للمرحلة، والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات أيضاً، وأحرز بوجدان بوجدانوفيتش 15 نقطة للفريق الفائز، بينما أضاف زميله جون كولينز 14 نقطة، وستقام المباراة الرابعة بين الفريقين في أتلانتا يوم الأحد.