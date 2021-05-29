شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» تعلن توفر الجرعة الثالثة للقاح سينوفارم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي توفير جرعة داعمة للقاح سينوفارم للمطعمين بالكامل بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.

وستكون الجرعة الداعمة متاحة مجاناً ومن دون الحاجة لحجز موعد في أكثر من 100 مركز تطعيم في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الصحة العامة.

وكانت دائرة الصحة في أبوظبي أعلنت عن توفر لقاح «فايزر-بيونتيك» دون الحاجة لحجز موعد في أكثر من 100 مركز تطعيم في إمارة أبوظبي، حيث يتوفر اللقاح مجاناً لغير المطعمين من المواطنين والمقيمين من عمر 12 عاماً فما فوق.