ميزانية بايدن ترفع الحظر عن تمويل عمليات الإجهاض للمرة الأولى منذ 45 عاماً

(أ ف ب)

تضمّنت الميزانية التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة بقيمة 6 تريليونات للمرة الأولى منذ 45 عاماً رفعاً للحظر عن تمويل عمليات الاجهاض، وبهذا يكون الزعيم الديمقراطي قد أوفى بالتعهّد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية.

لكنّ غياب «تعديل هايد»، وهو تشريع يحظر استخدام الأموال الفيدرالية للإنفاق على عمليات الاجهاض، يُتوقّع أن يشكّل مادة خلافية في الكونغرس مع الجمهوريين الذين سيسعون إلى إعادة فرضه.

ويحدّ التعديل من استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل عمليات الإجهاض من خلال برنامج «مديكايد» في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو عندما تكون حياة الأم مهدّدة بسبب الحمل.

وبرنامج «مديكايد» هو تأمين طبي تموّله الولايات مع الحكومة الفيدرالية لتغطية حاجات الأمريكيين من أصحاب المداخيل المتدنّية.

ورحّبت أليكسيس ماكغيل جونسون رئيسة «هيئة تنظيم الأسرة» الأمريكية بهذه الخطوة، واصفة التعديل بأنه «عنصري ومتحيّز وظالم للغاية وغير شعبي إلى حدّ بعيد».

وقالت إنّ «ميزانية الرئيس بايدن التي تقترح إلغاء تعديل هايد خطوة تاريخية في الكفاح من أجل الحرية الإنجابية».

وأضافت أنّ «تعديل هايد وضع منذ وقت طويل جداً الحكومة في موقع السيطرة على قرار شخصي للرعاية الصحية لكثير من الأشخاص من ذوي الدخل المتدنّي».

وجرى تقديم التعديل لأول مرة بعد حكم للمحكمة العليا عام 1973 أجاز الإجهاض طالما أنّ الجنين غير قادر على البقاء حيّاً خارج الرحم.