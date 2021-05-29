شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 816 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة جنيهين اليوم السبت، وذلك بعد ارتفاع سعر أونصة الذهب في ختام تداولات هذا الأسبوع، أمس الجمعة بقيمة 8 دولارات لتسجل أونصة الذهب 1904 دولارات.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 سجل 700 جنيه للجرام. عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام. الجنيه الذهب 6528 جنيها. أونصة الذهب 1904 دولارات.

ونجح الذهب في تغيير اتجاهه ليرتفع بختام تداولات أمس الجمعة 28 مايو متجاوزا مستوى 1900 دولار المهم، بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل مما عزز جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.

والمعدن بصدد مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعا 1%.وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلة 1901.60 دولار للأونصة.

وتسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي في أبريل الماضي، وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 27.79 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5% ليسجل 1174.09 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2820.16 دولار للأونصة.