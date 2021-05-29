شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 29-5-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبتت أسعار العملات اليوم السبت 29-5-2021، بالبنوك المصرية أمام الجنيه، لعدم وجود تعاملات اليوم خلال العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 18.93 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع، أما سعر الريال السعودى سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مسجلا 18.93جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى استقرارا أمام الجنيه المصرى مسجلا 22.06 جنيه للشراء، 22.32 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ثبت سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى مسجلا 49.08 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.