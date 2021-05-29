شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم السبت 29-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار الدولار اليوم السبت 29-5-2021، استقرارها أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بكافة البنوك المصرية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، كما سجل سعره في مصرف أبوظبى الإسلامي 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.