الاقتصاد

الإسكان: بدء تسليم 720 وحدة سكنية بـ"سكن مصر" لحاجزيها بحدائق أكتوبر غدا

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، غدا الأحد، وحتى يوم الخميس القادم، في تسليم دفعة جديدة "720 وحدة سكنية" من مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر لحاجزيها، حيث تم تخصيص أيام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم، تجنبا للإصابة بفيروس ، بجانب تخصيص مواعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم.

 

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق  أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي، 74، 90، يوم الأحد 30/5/2021، ووحدات العمارتين رقمي 109، 156، يوم الإثنين 31/5/2021، ووحدات العمارتين رقمي 163، 97، يوم الثلاثاء 1/6/2021، وتخصيص يوم الأحد 27/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 95، 75 يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 164، 91، يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 160، 96، يوم الثلاثاء 8/6/2021، وتخصيص يوم الإثنين 28/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

 

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 203، 100، 104، يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 76، 126، 115، يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 135، 165، 149، يوم الثلاثاء 15/6/2021،  وتخصيص يوم الثلاثاء 29/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام  136، 114، 105، يوم الأحد 20/6/2021، ووحدات العمارات أرقام، 150، 139، 137، يوم الإثنين 21/6/2021،   ووحدات العمارات أرقام 101، 116، 138، يوم الثلاثاء 22/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 1/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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