شكرا لقرائتكم خبر عن خلي بالك من العملات الرقمية.. أحدث طرق النصب في مصر والان مع تفاصيل الخبر
ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن هذه العملات الجديدة.
- العملات الافتراضية أو العملات المشفرة هي مسميات للعملات الرقمية.
- العملات الرقمية يتم تداولها عبر الإنترنت ولا يتم طبعها أو سكها من قبل البنوك.
- يتم إنتاج العملات الرقمية من خلال تعدين باستخدام أجهزة الكمبيوتر.
- تستغرق عملية تعدين العملة الواحدة في المتوسط 10 دقائق.
- بيتكوين أول عملة رقمية تم اختراعها في عام 2009 على يد مبرمج مجهول.
- يوجد أكثر من 6700 عملة رقمية يتم تداولها وفقًا لموقع CoinMarketCap.
- بيتكوين، إيثريوم، لايتكوين، دوجكوين أسماء أشهر العملات الرقمية.
- لم يتم استخدام العملات الرقمية في شراء منتجات إلا أنها تعتبر أصلًا يتم تداوله مثل الأسهم.
- ارتفع سعر بيتكوين حتى سجلت الواحدة أكثر من 50 ألف دولار بداية فبراير الماضي.
- بعد ارتفاعها لمستويات مغرية، ظهرت عمليات نصب متعددة في مصر للاستثمار في بيتكوين.
- استولى شخص على أكثر من 100 مليون جنيه من مواطنين للاستثمار في بيتكوين.
- حذر البنك المركزي في فبراير الماضي من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها.
- طبقًا لقانون البنك المركزي يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز 10 ملايين جنيه للمتعاملين ببتكوين.
- أكد البنك المركزي خطورة التعامل في العملات الرقمية وأنذر باحتمالية بالخسارة المفاجئة لقيمتها.
- حذرت هيئة الرقابة المالية كذلك من مخاطر الاشتراك في الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية.
- أكدت الهيئة أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها.
- أشارت الهيئة إلى أن المتعاملين في العملات الرقمية يقامرون بأموالهم وقد يتعرضون لفقدانها.