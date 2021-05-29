شكرا لقرائتكم خبر عن خلي بالك من العملات الرقمية.. أحدث طرق النصب في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحذيرها من مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية؛ وأنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها.

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن هذه العملات الجديدة.

- العملات الافتراضية أو العملات المشفرة هي مسميات للعملات الرقمية.

- العملات الرقمية يتم تداولها عبر الإنترنت ولا يتم طبعها أو سكها من قبل البنوك.

- يتم إنتاج العملات الرقمية من خلال تعدين باستخدام أجهزة الكمبيوتر.

- تستغرق عملية تعدين العملة الواحدة في المتوسط 10 دقائق.

- بيتكوين أول عملة رقمية تم اختراعها في عام 2009 على يد مبرمج مجهول.

- يوجد أكثر من 6700 عملة رقمية يتم تداولها وفقًا لموقع CoinMarketCap.

- بيتكوين، إيثريوم، لايتكوين، دوجكوين أسماء أشهر العملات الرقمية.

- لم يتم استخدام العملات الرقمية في شراء منتجات إلا أنها تعتبر أصلًا يتم تداوله مثل الأسهم.

- ارتفع سعر بيتكوين حتى سجلت الواحدة أكثر من 50 ألف دولار بداية فبراير الماضي.

- بعد ارتفاعها لمستويات مغرية، ظهرت عمليات نصب متعددة في مصر للاستثمار في بيتكوين.

- استولى شخص على أكثر من 100 مليون جنيه من مواطنين للاستثمار في بيتكوين.

- حذر البنك المركزي في فبراير الماضي من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها.

- طبقًا لقانون البنك المركزي يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز 10 ملايين جنيه للمتعاملين ببتكوين.

- أكد البنك المركزي خطورة التعامل في العملات الرقمية وأنذر باحتمالية بالخسارة المفاجئة لقيمتها.

- حذرت هيئة الرقابة المالية كذلك من مخاطر الاشتراك في الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية.

- أكدت الهيئة أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها.

- أشارت الهيئة إلى أن المتعاملين في العملات الرقمية يقامرون بأموالهم وقد يتعرضون لفقدانها.