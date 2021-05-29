شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو أسعار الفاكهة بسوق العبور مفاجأة والتفاح الكيلو بـ8 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365، في جولة من داخل عنبر الفاكهة في سوق العبور للجملة أسعار الفاكهة خلال الفترة الحالية، وأرخص انواع الفاكهة خلال الفترة الحالية بالسوق.

وكشف خالد خلف تاجر بسوق العبور عن ارتفاع في سعر الفاكهة خلال الفترة الحالية نتيجة فاصل العروات، ومع ذلك هناك أصناف من الفاكهة أسعارها تبدأ من 2 جنيها ومنها البرتقال الصيفى والكانتلوب، وبالنسبة لأسعار الفاكهة الصيفى ومنها التفاح المصري والعنب الأحمر والأخضر، مشيرا إلى أن أسعار هما تتراوح بين 10-20 جنيها بحد أقصى.

وأشار خلف لـ"الخليج 365"، أن سوق العبور يتيح للمواطنين الاستفادة من أسعار الجملة، وذلك بشراء كميات اكثر قليلا من الخارج، موضحا أن صندوق التفاح يصل وزنه 8 كجم، وبالتالي والسعر يبدأ من 8 جنيهات للكيلو..