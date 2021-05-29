شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى يفوز بجائزة التميّز كأفضل مؤسسة بريدية عربية فى التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز البريد المصرى، بجائزة التميّز الرقمى كأفضل مؤسسة بريدية عربية تطبق التحول الرقمي، وذلك خلال مشاركته في منتدى "تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المُرَاسِلّه"، والذى ينظمة اتحاد المصارف العربية في بيروت.

تسلم الجائزة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، حيث قام وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية ومحمد بن عمر أمين عام المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بتسليم الجائزة لرئيس البريد المصري، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات المرموقة والفاعلة في المجال المصرفي والمالي والتكنولوجي في المنطقة العربية.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري، إن فوز البريد المصري بهذه الجائزة يأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها البريد المصرى على المستوى الإقليمي والدولي خلال الفترة الماضية ويمثل تجسيداً واضحاً لما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع سواء في الخدمات البريدية أو المالية أو الحكومية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة إجراءات العمل وتطوير البنية التحتية، ويؤكد أيضاً على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة.

أضاف "فاروق"، في بيان صحفي، أن هذا الانجاز تم تحقيقه بالاعتماد على العاملين بالبريد المصري الذين ساهموا في تحقيق هذا التطوير الشامل الذى جعل البريد المصرى مثالاً يحتذي به بين كافة المؤسسات البريدية حول العالم.

والجدير بالذكر أن البريد المصرى، قد سبق وحصل على جائزه خدمه العملاء من الاتحاد البريدي العالمى كأفضل خدمه عملاء عن عام 2020.