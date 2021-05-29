البريد المصرى يفوز بجائزة التميّز كأفضل مؤسسة بريدية عربية فى التحول الرقمى

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قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري، إن فوز البريد المصري بهذه الجائزة يأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها البريد المصرى على المستوى الإقليمي والدولي خلال الفترة الماضية ويمثل تجسيداً واضحاً لما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع سواء في الخدمات البريدية أو المالية أو الحكومية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة إجراءات العمل وتطوير البنية التحتية، ويؤكد أيضاً على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة.
أضاف "فاروق"، في بيان صحفي، أن هذا الانجاز تم تحقيقه بالاعتماد على العاملين بالبريد المصري الذين ساهموا في تحقيق هذا التطوير الشامل الذى جعل البريد المصرى مثالاً يحتذي به بين كافة المؤسسات البريدية حول العالم.
والجدير بالذكر أن البريد المصرى، قد سبق وحصل على جائزه خدمه العملاء من الاتحاد البريدي العالمى كأفضل خدمه عملاء عن عام 2020.
البريد يفوز بجائزة أفضل مؤسسة بريدية عربية
قيادات هيئة البريد مع جائزة أفضل مؤسسة بريدية عربية