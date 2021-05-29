شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا واليونان ينضمان لقائمة أكبر 5 دول مستقبلة للصادرات المصرية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الخمس الكبار للصادرات المصرية انضمام دولا جديدة لأول مرة، حيث احتلت إيطاليا المركز الثاني لأول مرة في شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى اليونان، والتي حلت في المركز الرابع، وفقا لبيانات حكومية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الصادرات المصرية إلى أكبر 5 دول بلغت نحو 791 مليون و339 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 647 مليون و530 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 143 مليون و809 ألف دولار، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى إيطاليا نحو 158 مليون و383 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 182 مليون و554 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، يليها المملكة العربية السعودية باستقبال صادرات مصرية بقيمة 154 مليون و184 ألف دولار، مقابل 141 مليون و455 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 12 مليون و729 ألف دولار.

وفي المركز الرابع بلغت قيمة الصادرات المصرية، إلى اليونان نحو 149 مليون و780 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 54 مليون و162 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 95 مليون و618 ألف دولار، وفي المركز الخامس جاءت الولايات المتحدة الأمريكية باستقبالها صادرات مصرية بقيمة 139 مليون و915 ألف دولار، مقابل 121 مليون و589 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 18 مليون و326 ألف دولار.