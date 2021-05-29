شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الطيران يتعافى بزيادة إنتاج الطائرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت شركة إيرباص الثقة في تعافي صناعة الطيران من الوباء وتخطط لتعزيز إنتاج الطائرات ذات الممر الواحد الشهيرة.

وتؤكد مجموعة الطيران الأوروبية خططاً لزيادة إنتاج طائرات عائلة A320 إلى 45 طائرة شهرياً في الربع الرابع، كما تجهز الموردين للارتقاء إلى 64 طائرة كهدف شهري بحلول الربع الثاني من عام 2023.

كما جاء في بيان أنها تستهدف تحقيق معدل مرتفع يبلغ 70 بحلول بداية عام 2024 و75 بحلول عام 2025، وفقاً لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز».

وتتوقع الشركة زيادة الإنتاج الشهري لطائرات A350 الأكبر من خمس طائرات إلى 6 طائرات بحلول خريف عام 2022.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي، جولياوم فولي: «بدأ قطاع الطيران في التعافي من أزمة كوفيد-19».

وأَضاف إن الرسالة الموجهة إلى الموردين «توفر الرؤية في جميع أنحاء النظام البيئي الصناعي لضمان الوظائف المطلوبة والاستعداد لظروف السوق».

يأتي ذلك، فيما خفضت شركة إيرباص ومنافستها الأمريكية بوينغ إنتاج الطائرات أحادية وثنائية الممر خلال فترة الثلث إلى النصف من العام الماضي عندما انتشر الوباء لأول مرة.