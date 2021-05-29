شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك» تتجه لعدم تغيير خطة الحد من التخفيضات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت مصادر في أوبك+ بأنه من المرجح عدم تغيير خطة الحد من تخفيضات إنتاج النفط حتى يوليو عندما تجتمع المجموعة في 1 يونيو.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها قد قرروا في أبريل نيسان إعادة 2.1 مليون برميل يوميا من المعروض إلى السوق بين مايو آيار ويوليو تموز، توقعا لارتفاع الطلب العالمي رغم تنامي إصابات فيروس كورونا في الهند.

وواصل النفط موجة صعوده هذا العام منذ القرار وقد زاد أكثر من 30% في 2021 إلى 68 دولارا للبرميل. لكن احتمال زيادة إنتاج إيران مع تقدم محادثات إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية يحد من ارتفاع الأسعار.

وقال مصدران في أوبك+، اشترطا عدم كشف هويتهما، إنه لا حديث عن تعديل مستويات خفض إنتاج النفط لشهر يوليو تموز، في حين قال آخر إن المنتجين لن يحيدوا عن سلسلة زيادات الإنتاج التدريجية القائمة.

لكن مصدرا آخر في أوبك+ قال إنه لا يمكن التغاضي عن احتمال زيادة المعروض الإيراني، وذلك عندما سئل عن نقاشات بخصوص عودة الإمدادات الإيرانية. إلى ذلك، قال مصدران من أوبك+ في وقت سابق إن امتثال مجموعة منتجي النفط لتخفيضات الإنتاج في أبريل/نيسان بلغت 113 %.

يأتي ذلك بانخفاض طفيف عن 115 % في مارس/آذار.

واتفقت أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، في أبريل على تخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط اعتبارا من مايو. ومن المقرر عقد اجتماعهم المقبل في الأول من يونيو.