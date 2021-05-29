شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الربع من مايو والان مع تفاصيل الخبر
وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 103.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 569 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 294.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 495.6 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 184.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 423.6 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 121.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 350.6 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 50.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 337.2 مليون جنيه.
وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والمرافق، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 7.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 21.9 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 161.5 ألف ورقة بقيمة 5.1 مليون جنيه.
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.