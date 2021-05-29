شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مؤشرات اقتصادية هامة فى تقرير صندوق النقد عن اقتصاد مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
ويرصد ”الخليج 365” فى هذا التقرير أبرز 7 مؤشرات اقتصادية هامة فى تقرير صندوق النقد عن اقتصاد مصر.
* من المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2,8% فى السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5,2% فى السنة المالية 2021/2022.
* من الخطوات المرحب بها أيضا التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعى الصحة والتعليم فى السنة المالية القادمة.
* ظل التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلى الأدنى المنصوص عليه فى "بند التشاور بشأن السياسة النقدية"، وتم استيفاء كل المعايير الهيكلية.
* قوة أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
* يمثل إطلاق "البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية" مؤخرًا إشارة لالتزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة.
* تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما فى ذلك التقدم فى الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال.
* أبدى الاقتصاد المصرى صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما فى ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.