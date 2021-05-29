شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" ينخفض رغم بيانات تؤكد تفوقها على "سامسونج" في سوق الساعات الذكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تداولات يوم الجمعة على الرغم من بيانات إيجابية أظهرت تفوق صانعة "آيفون" الأمريكية على منافساتها في سوق الاجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية.



وأظهر تقرير صادر عن شركة "آي دي سي إنترناشونال" أن "آبل" تصدرت سوق الأجهزة القابلة للارتداء خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري متفوقة على منافساتها مثل "سامسونج" و"هواوي".



وشحنت "آبل" 30.1 مليون جهاز قابل للارتداء في الربع السنوي الأول رغم تراجع حصتها السوقية إلى 28.8% مقارنة بنسبة 32.3% في نفس الفترة من عام 2020.



وحلت "سامسونج" الكورية الجنوبية في المرتبة الثانية في هذا السوق متفوقة على "شاومي" الصينية، حيث شحنت "سامسونج" 11.8 مليون جهاز قابل للارتداء بارتفاع نسبته 35.7% من نفس الفترة قبل عام.



وجاءت "شاومي" في المرتبة الثالثة تلتها "هواوي"، فيما سجل سوق الأجهزة القابلة للارتداء نموا بنسبة 34.4% إلى 104.6 مليون وحدة في الربع الأول.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 0.5% إلى 124.6 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الجمعة عند 125.8 دولار وأقل سعر عند 124.5 دولار.