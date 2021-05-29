شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب شهرية في مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم من جائحة كورونا، وسجلت وول ستريت مكاسب شهرية في مايو/أيار هي الرابعة على التوالي.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن الإنفاق الشخصي للمواطنين الأمريكيين ارتفع بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، وهي قراءة اتفقت مع توقعات المحللين.



وانخفض دخل المواطنين الأمريكيين بنسبة 13.1% في أبريل/نيسان بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 14.2%.



ولا تزال الأسواق في متابعة عن كثب للضغوط التضخمية المتزايدة في الولايات المتحدة ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الأكبر في العالم.



وتتواصل الجهود من أجل السيطرة على فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض للوقاية منه.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8% أو ما يعادل 53 سنتا وأغلق عند 66.32 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 4% ومكاسب شهرية أيضا بأكثر من 4%، وسجل الخام أعلى سعر عند 67.57 دولار وأقل سعر عند 66.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.2% أو ما يعادل 15 سنتا وأغلق عند 68.72 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 3.4% ومكاسب شهرية بنسبة 2.9%، وسجل أعلى سعر عند 69.9 دولار وأقل سعر عند 69.2 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 34529 نقطة، وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9% ومكاسب شهرية بنسبة 1.9%، وسجل أعلى مستوى عند 34631 نقطة وأقل مستوى عند 34520 نقطة.



وصعد "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 13748 نقطة، وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1% وخسائر شهرية بنسبة 1.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 13820 نقطة وأقل مستوى عند 3747 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4204 نقاط، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2% ومكاسب شهرية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 4218 نقطة وأقل مستوى عند 4203 نقاط.