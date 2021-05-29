الاقتصاد

انفوجراف.. مؤشرات قطاع الاتصالات يصل للعالمية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى، تحسن مركز مصر بالعديد من المؤشرات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأبرزها تقدم مصر 5 مراكز في ترتيب مؤشر الإنترنت الشامل 2021، لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة، وننشر انفوجراف بتحسن مؤشرات قطاع الاتصالات.

 


قطاع الاتصالات

- تقدم مصر 5 مراكز في ترتيب مؤشر الإنترنت لتصبح في المركز 73 

 

- تقدم مصر 55 مركزًا بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 

 

- تقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 لتصبح في المركز 50 

 

- حلت مصر في المرتبة 15 في مؤشر مواقع الخدمات العالمية

 

- تقدم مصر 13 نقطة في بُعد الإتاحة الرقمية 

 

- تقدم مصر 5 نقاط في بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد 

 

- تقدم مصر 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية

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MO Nasa

MO Nasa

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