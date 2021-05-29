شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على انخفاض بسبب توقعات تساقط أمطار في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الجمعة وسط استقرار الدولار إيجابيا أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التوقعات بتساقط أمطار غزيرة في أمريكا.



وتساقطت أمطار غزيرة في مناطق الغرب والوسط الأمريكية في الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع استمرار الأمطار في الأسبوع المقبل قبل أن يحدث جفاف في الطقس مجددا خلال يونيو/حزيران، بناء على توقعات الأرصاد الجوية.



يأتي ذلك بعد جفاف في الأسابيع القليلة الماضية بالولايات المتحدة أسفر عن دعم أسعار المحاصيل الزراعية نتيجة المخاوف بنقص إمداداتها.



وذكرت وزارة الزراعة الروسية في بيان رسمي أنها سوف تخفض الضرائب على صادراتها من القمح خلال الفترة من الثاني حتى الثامن من يونيو/حزيران.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:22 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.8% إلى 6.63 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.79 دولار وأقل سعر عند 6.61 دولار.