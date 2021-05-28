شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات درهم تداولات 3 أسهم في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أضافت الأسهم المحلية مكاسب أسبوعية جديدة معززة بسيولة قوية، وسط أداء جيد للقطاع المصرفي الذي قاد بدوره مؤشر سوق دبي للارتفاع 2.4% وسوق أبوظبي 0.47% فيما حافظت معظم أسهم العقار على الاتجاه الصعودي، مدعومة بالبيانات الإيجابية للاقتصاد المحلي.

واستحوذت ثلاثة أسهم وهي: «العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع» على نحو 80% من إجمالي سيولة سوق العاصمة، و68% من السيولة الكلية في السوقين بما يعادل 10 مليارات درهم.

وتوزعت هذه السيولة الأسبوعية بواقع 3.47 مليار درهم على «العالمية القابضة» ليرتفع 0.21%، و3.3 مليار درهم سيولة «أبوظبي الأول» مع صعوده 0.97%، بينما حصد «أدنوك للتوزيع» تداولات بـ3.28 مليار درهم لكنه تراجع 8%.

وبلغت سيولة الأسواق أسبوعية 14.78 مليار درهم منها 12.58 مليار درهم في سوق أبوظبي و2.2 مليار درهم في سوق دبي، بينما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 3.27 مليار سهم، توزعت بواقع 1.83 مليار سهم في أبوظبي و 1.4 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 51.6 ألف صفقة.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 963.3 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 144.9 مليون درهم محصلة بيع.

سوق دبي

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع أسبوعي بنسبة 2.4% إلى مستوى 2816.46 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع والاتصالات والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 3.86% معززاً بمكاسب «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 5% و«دبي الإسلامي» 3.4%.

كما ارتفع قطاع العقار 0.5% بعد ارتفاع «إعمار للتطوير» 2.57% و«ديار» 5.19% و«داماك» 3.7% رغم تراجعات «إعمار مولز» 1.5% و«الاتحاد العقارية» 1.8% فيما استقر «إعمار العقارية» عند إغلاقه السابق.

وصعد قطاع الاستثمار 4.21% نتيجة صعود «دبي للاستثمار» 4.9% و«دبي المالي» 2.6% و«شعاع كابيتال» 1%.

وارتفع قطاع النقل 1.3% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 2.98% و«الخليج للملاحة» 2.7% فيما استقر «أرامكس» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في أسبوع بنسبة 0.47% إلى مستوى 6548.18 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والصناعة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.39% على إثر ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.97% و«أبوظبي التجاري» 3.82% و«أبوظبي الإسلامي» 3.48%.

وزاد قطاع العقار 2.61% نتيجة ارتفاع «الدار» 3.06% رغم نزول «رأس الخيمة العقارية» 5.42%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.13% مستفيداً من صعود «العالمية القابضة» 0.21% و«إشراق» 0.61% فيما نزل «الواحة كابيتال» 1.49%.

وعلى العكس، تراجع قطاع الاتصالات 1.8% نتيجة تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما وتراجع قطاع الطاقة 5% متأثراً بتراجع «أدنوك للتوزيع» 8.06% و«طاقة» 2.16% رغم ارتفاع «دانة غاز» 1.37%.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق العاصمة، حظي بحصة الأسد «العالمية القابضة» باستقطابه 3.47 مليار درهم مغلقاً عند 94.2 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» باستحواذه على سيولة قدرها 3.3 مليار درهم ليغلق عند 16.58 درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» الذي اجتذب 3.28 مليار درهم من السيولة وأقفل عند 4.45 درهم.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «إعمار مولز» بـ488.75 مليون درهم ليغلق عند مستوى 1.97 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة قدرها 440.3 مليون درهم وأقفل عند مستوى 4.03 درهم، ثم «دبي الإسلامي» باستقطابه سيولة بلغت 322.6 مليون درهم ليغلق عند 4.83 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وكان أكبر الرابحين في أسبوع بسوق العاصمة، سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بارتفاعه 24.58% وإغلاقه عند 3.7 درهم، تلاه «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بارتفاعه 17.14% ليغلق عند مستوى 2.87 درهم، ثم «رأس الخيمة للأسمنت» بصعوده 14.94% وإغلاقه عند 0.977 درهم.

وعلى العكس، تراجع «صناعات أسمنت الفجيرة» بنسبة أسبوعية بلغت 34.74% ليغلق عند 0.868 درهم، تلاه «رأس الخيمة للدواجن» بهبوطه 26.55% وإغلاقه عند 1.3 درهم، ثم «الشارقة للأسمنت» وانخفض 11.3% إلى 0.62 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة خلال أسبوع بسوق دبي «الرمز كوربوريشن» وبنسبة 11.45% ليغلق عند 0.788 درهم، تلاه «ديار» الذي أغلق مرتفعاً 5.19% عند مستوى 0.304 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بصعوده 5.05% ليغلق عند 13.5 درهم.

وفي المقابل، تراجع «تكافل الإمارات» 12.4% ليغلق عند 1.55 درهم، تلاه «الفردوس القابضة» بانخفاضه 9.9% وإغلاقه عند 0.569 درهم، بينما جاء في المركز الثالث من حيث التراجع «اكتتاب القابضة» بنزوله 4.9% وأقفل عند 0.233 درهم.

توجهات الأجانب والمواطنين

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 963.3 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل مع محصلة بيع بقيمة 1.7 مليون درهم للعرب، و246.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و564.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 166.25 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل، وتوزعت عمليات التسييل بواقع 10.27 مليون درهم محصلة بيع العرب و144.9 مليون درهم محصلة بيع الأجانب و11 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المحافظ الاستثمارية نحو التسييل

اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 88.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي و83.095 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 88.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي و83.095 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.