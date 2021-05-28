شكرا لقرائتكم خبر عن «دستركت 2020».. مدينة جديدة تتسع لـ 145 ألف نسمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدء تسليم المساحات التجارية والسكنية في الربع الرابع 2022

مترو مسار 2020 يربط المدينة بالمطار في التوسعات المستقبلية

مضمار للدراجات بـ 10 كيلومترات وحدائق على 45 ألف متر مربع

إنجاز المرحلة الأولى لمركز دبي للمعارض للاستخدام خلال «إكسبو»

دبي: حمدي سعد

تتحول 80% من مباني «إكسبو 2020 دبي» بعد إسدال الستار على هذا الحدث العالمي الكبير إلى مدينة أعمال جديدة وكبيرة تضم كل أسباب نمو وتطور هذه الأعمال، إلى ما سيعرف بـ «دستركت 2020» تمثل أفق اقتصادي وسكني جديد لدولة الإمارات على المدى البعيد تمثل إرثاً للأجيال القادمة بالاعتماد على 4 أركان هي: الاقتصادي والعمراني والسمعة والاجتماعي.

ووفقاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خططت دبي للاستفادة من «إكسبو 2020 دبي» لتحقيق هدفين أساسيين هما: تنظيم أنجح نسخة للمعرض وأكثرها إبهاراً في تاريخ الحدث، والثاني: تأسيس إرث مستدام ووجهة عالمية تقدم بدائل جديدة لمفهوم الحياة الحضرية لما بعد «إكسبو».

وجاءت منطقة «دستركت 2020» لتحقيق الهدف الثاني، ليكون واحداً من أكثر الأماكن استدامة والتزاماً تجاه بيئة العيش والعمل على مستوى العالم.

منطقة عالمية

وتم تخطيط موقع «إكسبو»، الذي سيتحول إلى «دستركت 2020» بعد إسدال الستار على الفعاليات في 31 مارس/ آذار 2022 وفق أعلى المواصفات لاستضافة الحدث الدولي على مدى 6 أشهر وبعد ختام الفعاليات، ستبقى 80 % من منشآت الموقع العالمية المستوى ضمن «دستركت 2020»، حيث سيُعاد توظيف هذه المنشآت للاستخدامات المخطط لها في المستقبل.

تسليم الشاغلين

وبعد ختام الفعاليات، ستكون هناك فترة انتقالية تمتد من 6 إلى 9 أشهر، ستبدأ «دستركت 2020» تسليم الشاغلين المستقبليين مساحاتهم، حيث ستكون جميع المساحات الطابقية التجارية والسكنية، التي يتجاوز إجماليها 260 ألف متر مربع، متاحة ومن الآن للتأجير وجاهزة للإشغال على مراحل اعتباراً من الربع الأخير من العام 2022.

ويحتوي «دستركت 2020» على مباني ذات تصميم متميز وإبداعات هندسية معمارية وبنى تحتية متطورة وفرص استثمار بمجموعة ضخمة ومتنوعة من المساحات السكنية والتجارية، بما في ذلك الاستوديوهات ومجمعات الأبنية المتعددة والشقق السكنية.

وستشكل «دستركت 2020» مجتمع أعمال متكامل عالمي المستوى، بما يدعم ويسرّع عجلة التنمية في الدولة، ومحركاً اقتصادياً طويل الأمد لمدينة دبي وحاضنة للمبتكرين والرواد المبدعين ومركزاً لجذب الاستثمار وتهيئة فرص العمل الجديدة والمستدامة.

وسيكون دستركت 2020 مكاناً ملهماً ووجهة للابتكار والاستثمارات والمواهب المتميزة إلى بيئة عمل مصممة لتسهيل التواصل وتبادل الأفكار والسلع بطريقة خلاقة، والوصول إلى الأسواق والمعارف الجديدة وأحدث إبداعات العقل البشري.

أحياء سكنية وتجارية

ويتجاوز إجمالي المساحة السطحية المطوّرة 260 ألف متر مربع من المنشآت الحاصلة على الشهادة الذهبية من نظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (لييد).

وستتحول هذه المنشآت إلى أحياء سكنية وتجارية وثقافية في دستركت 2020، حيث قد اكتملت الأعمال الإنشائية الرئيسية لاستضافة الحدث الدولي، الذي سيُقام في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

ويضم الموقع فندق «روف إكسبو 2020» ومزارات سياحية أيقونية، مثل «ساحة الوصل وجناح الاستدامة (تيرّا)، الذي سيتحول إلى مركز للعلوم بعد إسدال الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي.

مركز للمعارض

وسيستضيف مركز دبي للمعارض في دستركت 2020 مؤتمرات عالمية ومعارض طوال العام، حيث بُنيت المرحلة الأولى من المركز للاستخدام أثناء فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وستضم دستركت 2020 أيضاً مرافق للصحة والرفاهية ومنشآت مجتمعية؛ يشمل ذلك مضماراً للدراجات بطول 10 كيلومترات وآخر للركض بطول 5 كيلومترات، بالإضافة إلى حدائق على مساحة 45 ألف متر مربع وينابيع مياه ومسارات للمشاة في جميع أنحاء الموقع.

وستواصل دستركت 2020 نموها على مراحل، حيث سيبلغ تعداد السكان فيها 145 ألف نسمة عند الوصول إلى الطاقة الاستيعابية الكاملة.

شبكة نقل ذكية

ويصل مترو دبي إلى دستركت 2020، التي خُصصت لها محطة «مسار 2020» على الخط الأحمر للمترو، ومن المخطط أن تصل قطارات المترو إلى مطار آل مكتوم في التوسعات المستقبلية.

ويمكن الوصول إلى دستركت 2020 عبر 3 طرق رئيسية مزودة بجسور لتمثل شرايين تصل إلى الموقع بالكامل وستضم دستركت 2020 منشأة ذكية للتنقل، من أجل ضمان سهولة التحرك داخل الموقع بالكامل باستخدام تقنيات حديثة، مثل الاصطفاف الذكي وتطبيقات النقل العام وخدمات النقل الذكي.

ويوجد مسار مخصص لسيارات النقل العام الذاتية القيادة؛ وسيربط هذا المسار جميع المعالم البارزة والنقاط الرئيسية في الموقع بطول 4 كيلومترات.

وقد أُنشئت في الموقع 3 محطات فرعية للكهرباء بقدرة 132 كيلوفولت مدعومة بألواح شمسية، وستظل هذه المحطات تخدم دستركت 2020.

رسالة إكسبو

وستواصل دستركت 2020 حمل رسالة إكسبو 2020 دبي الرامية إلى تواصل العقول وصنع المستقبل، وستكون مكاناً يوفر تجربة حضرية جديدة تجسّد أحدث أنماط العيش والأعمال العصرية بكل جوانبها، فستجمع بيئات العمل والعيش والترفيه في منظومة متكاملة تعزز التواصل وتحفز الإبداع وتدفع عجلة الابتكار بما يضفي بعداً خلاقاً لقيمة حياة وأعمال كافة سكانه ومرتاديه.

الأكثر اتصالاً بالعالم

وستكون دستركت 2020 واحدة من أكثر الأماكن اتصالاً على مستوى العالم، في موقع تفصله ساعة واحدة عن مركز كل من مدينتي أبوظبي ودبي، وبجانب ما سيصبح أضخم مطار في العالم، وميناء جبل علي، فضلاً عن تمتعها ببنية تحتية رقمية عالمية، تشمل واحدة من أوائل شبكات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة.

ويبعد موقع «دستركت 2020» عن مطارين كبيرين بـ 45 دقيقة فقط، ويُمكن الوصول منه إلى واحد من أكبر الموانئ العالمية وإلى مطار آل مكتوم الدولي خلال 15 دقيقة.