شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يقترح موازنة قدرها 6 تريليونات دولار لـ«إعادة بناء» الاقتصاد الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كليفلاند - أ ف ب

اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، موازنة لسنة 2022 قدرها 6 تريليونات دولار، الجمعة؛ لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد، ولكن من شأنها أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي.

وقال بايدن لدى إعلانه عن المقترح، إنه لا يمكن للولايات المتحدة ما بعد الوباء «العودة بكل بساطة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق». وتابع: «علينا اقتناص اللحظة لإعادة تصور وإعادة بناء اقتصاد أمريكي جديد».

وأضاف: «رغم كلّ التقدّم الذي أحرزته بلادنا بشق الأنفس في الأشهر الأخيرة، لا تستطيع الولايات المتحدة ببساطة العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل الوباء والانكماش الاقتصادي، في ظل نقاط ضعف هيكلية، والتفاوتات في الاقتصاد القديم الذي ما زال قائماً».

وبموجب مشروع بايدن، سيتم تخصيص 6,011 تريليون دولار للعام 2022 مع زيادات تدريجية تصل إلى 8.2 تريليون دولار في 2031. وعلى سبيل المقارنة، بلغت النفقات في موازنة 2020 التي قدّمها الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019 نحو 4.7 تريليون دولار.

وكان بايدن حاول مجدداً، الخميس، إقناع الجمهوريين بإقرار خطته لتعزيز البنى التحتية من خلال استحداث وظائف لكثير من الأمريكيين المهمشين. ويعتمد من أجل ذلك على خطتي استثمار تتيحان خلق ملايين الوظائف. وتنحصر الخطة الأولى بـ«الأسر الأمريكية» وقيمتها 1.8 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، فيما تشمل الثانية البنى التحتية.