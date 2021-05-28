شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية شرطة دبي وجامعة أمريكية تبحثان التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقبل العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة في شرطة دبي، بحضور نائبه العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، ومديري الإدارات الفرعية، وفداً من جامعة نيوهافن الأمريكية.

ضم وفد جامعة نيوهافن الأمريكية البروفيسور ماريو توماس جبوري، عميد كلية العدالة الجنائية بالجامعة، والدكتور دانيال جي مابري، مدير البرنامج الدولي للعدالة والأدلة الجنائية، والبروفيسور ممدوح عبد المطلب، مستشار البرنامج الدولي للعدالة والأدلة الجنائية.

ورحب العميد السويدي، بالضيوف مؤكداً حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومتابعة اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لتعزيز التعاون المشترك مع كافة المؤسسات التعليمية والبحثية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.واستمع الوفد من العقيد الدكتور فيصل البنا، عميد الأكاديمية بالوكالة، إلى نبذة تعريفية عن نظام التعليم والبرامج الدراسية المعتمدة في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في القانون والعلوم المساندة، والشهادات العلمية التي تمنحها، إلى جانب برنامج التراكيز التخصصية، والتدريب واللياقة البدنية، وتم تنظيم جولة ميدانية؛ للتعرف إلى القاعات الدراسية ومرافق التعليم المختلفة.