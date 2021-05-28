شكرا لقرائتكم خبر عن حبس سائق متهور وصديقه 6 أشهر وتغريمهما 21 ألف درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي حكماً بحبس سائقين، يعمل أحدهما في مؤسسة «تاكسي دبي» 6 أشهر وتغريهما 21 ألف درهم وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء عقوبتهما، لإدانتهما باستغلال مركبة الأجرة الخاصة بالمؤسسة، والاستيلاء على 21 ألف درهم، وانتحال المدان الثاني صفة الأول.

دارت الواقعة بعد أن رصد مفتش هيئة الطرق والمواصلات، مخالفة قيادة مركبة تابعة ل «تاكسي دبي» من سائق غير سائقها، وبحسب إفادة محقق في قسم علاقات السائقين في المؤسسة، فإنه تابع التحقيق مع سائق يقود مركبة للأجرة بخطورة، وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، فطلب منه إبراز بطاقته، فكانت صورته تختلف عن الصورة الموجودة في البطاقة.

وذكر المحقق أن المدان الثاني، وهو سائق سابق لدى المؤسسة أنهيت خدماته عام 2018، أقر بأن البطاقة تعود إلى زميله المدان الأول الذي يعمل في المؤسسة، فطلب قسم التحكم والسيطرة في الهيئة، التحفظ على السائق والمركبة، واعترف بأنه يتسلّم مركبة الأجرة من صديقة المدان الأول، بعد انتهاء عمله، بدلاً من تسليمها للمؤسسة، وتشغيلها لحسابهما الخاص، منذ نحو شهرين.

وتابع أنه تواصل مع المدان الأول هاتفياً، للتعرف إلى علاقته بالواقعة، فأجاب بأنه تعرض للسرقة، وحاول تبرير عدم تسليمه المركبة بعد انتهاء عمله، بنيته العمل بعد استيقاظه، ولكنه أقرّ في ما بعد، بتسليمه المركبة للمدان الثاني لمساعدته.