شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تغلق سفارتها في كابول وسط مخاوف من الوضع الأمني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت أستراليا أمس الجمعة سفارتها في أفغانستان بسبب مخاوف من الوضع الأمني في العاصمة كابول عند انتهاء الانسحاب الجاري للقوات الأمريكية، ما يكشف قلق البعثات الأجنبية وموظفيها المحليين في هذا البلد الذي مزقته الحرب، وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن عملية الانسحاب تجري بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد، وأكدت وزارته أنها تضع خططاً لإجلاء المترجمين الأفغان المتعاونين مع الجيش الأمريكي.

انسحاب بسبب بيئة أمنية غامضة

فقد أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إغلاق السفارة «مؤقتاً» اعتباراً من أمس الجمعة «بسبب الانسحاب العسكري الدولي الوشيك من أفغانستان» الذي يوجد «بيئة أمنية غامضة تزداد غموضاً». وأضاف «سنستأنف وجودنا الدائم في كابول عندما تسمح الظروف بذلك».وستضطر السفارات الأجنبية على الأرجح لتغيير طريقة عملها بشكل جذري مع انتهاء انسحاب 2500 عسكري أمريكي ما زالوا موجودين في أفغانستان، بحلول ذكرى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 التي كانت سببًا في الغزو الأمريكي وفي أطول حرب يشهدها هذا البلد.

ويتصاعد القلق بين آلاف الموظفين الأفغان الذين يعملون في سفارات ويخشون أعمالاً انتقامية من حركة طالبان التي تعتبرهم خونة. ورأى المحلل السياسي الأفغاني سيد ناصر الموسوي أن النموذج الأسترالي يمكن أن يتكرر خلال الأشهر المقبلة. وقال لوكالة فرانس برس إن «الدول الغربية ليست مقتنعة بأن الحكومة الحالية ستتمكن من البقاء».

أسرع من الجدول الزمني المحدد

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يجري بوتيرة «أسرع بقليل» من الجدول الزمني المحدد له، مدافعاً عن اعتمادات طلبتها البنتاجون من الكونجرس.

وقال أوستن أمام مجلس النواب «يمكنني أن أبلغكم بأن الانسحاب يجري بوتيرة ثابتة، في الواقع أسرع بقليل» من الجدول الزمني المحدد. وتابع أن «ميزانيتنا ستسهم في تنمية القدرات الجوية التي نحتاج إليها لضمان عدم انطلاق أي هجمات إرهابية ضد بلادنا من هذا البلد».

إجلاء المترجمين الأفغان

إلى جانب ذلك، أعلن مسؤولون في البنتاجون أن الجيش الأمريكي يستعد لإجلاء المترجمين الأفغان الذين يخافون على حياتهم. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلي لعدد من الصحفيين «ندرك أنّ هناك عدداً كبيراً من الأفغان الذين دعموا الولايات المتّحدة والتحالف، وأنّ هذا قد يعرّضهم للخطر». (وكالات)