شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفاكس» تطلب ملياري دولار لتأمين لقاحات للدول الفقيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة «كوفاكس»، أنّها بحاجة إلى ملياري دولار إضافية بحلول الثاني من يونيو/ حزيران لكي تتمكّن من تأمين لقاحات ل30% من السكّان في 92 دولة فقيرة، وشجع الرئيس الفرنسي على تزويد الدول الإفريقية باللقاحات، فيما أعلنت اليابان أنها تدرس تقاسم مخزونها من اللقاحات مع الدول الأخرى المحتاجة.

مليار دولار

وقالت «كوفاكس» في نداء عاجل «نحتاج إلى ملياري دولار إضافية حتى نتمكّن من زيادة تغطية التطعيم (...) إلى 30% من السكّان» في أفقر الدول التي تتلقى اللقاحات مجاناً. وأضافت «نحتاج إلى (هذه الأموال) بحلول 2 يونيو/ حزيران حتى نتمكن من أن نحجز الجرعات وأن نسلمها خلال الفترة المتبقية من 2021، وحتى بداية 2022».

وتضاف هذه الكمية من اللّقاحات إلى 1.3 مليار جرعة سبق «لكوفاكس» أعلنت عزمها على تقديمها للبلدان الفقيرة في 2021 من أجل تحصين العاملين في القطاع الصّحي، والفئات السكّانية الأكثر هشاشة.

وحتى اليوم سلمت «كوفاكس» 70 مليون جرعة لقاح إلى 126 دولة، لكن الآلية تعاني من نقص كبير في عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

تحذير من عواقب وخيمة للنقص

وكان من المقرّر أن تؤمّن الهند الجزء الأكبر من اللّقاحات ضمن «كوفاكس» هذا العام، لكن تفشي الجائحة في البلاد دفع بالسلطات إلى حظر تصدير الجرعات من أجل استخدامها محلياً. وبحلول نهاية يونيو/ حزيران ستكون هذه الآلية متأخرة بمقدار 190 مليون جرعة بالمقارنة مع جدولها الزمني الأساسي.

وحذّرت الآلية في ندائها العاجل من أنه «إذا لم نعالج مشكلة نقص الجرعات، فإن العواقب قد تكون كارثية»، مشدّدة على ضرورة حصولها على تبرعات عاجلة باللقاحات، وأن تتمّ هذه التبرعات من خلال نظام كوفاكس الذي أثبت فعاليته.

وشكرت الآلية في ندائها العاجل البلدان التي تعهّدت بتقديم جرعات من اللقاحات، مثل فرنسا وألمانيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا ونيوزيلندا.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستتبرع بنحو 80 مليون جرعة لقاح - في أضخم كمية تتبرّع بها دولة وحدها - لكنّ واشنطن لم تكشف حتى اليوم لمن ستذهب هذه اللقاحات، ومن الذي سيوزعها.

ماكرون في جنوب أفريقيا

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، امس الجمعة، إلى جنوب إفريقيا، في زيارة تتركز على مكافحة وباء «كوفيد-19» ومعالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عنه.

وكان من المقرر أن يزور ماكرون جنوب إفريقيا قبل أكثر من عام لكن الوباء حتّم إرجاء الزيارة، في وقت يسجل هذا البلد أعلى حصيلة في القارة الإفريقية، تخطت 1,6 مليون إصابة، و56 ألف وفاة، وفق الأرقام الرسمية.

لكن الرئيس الفرنسي حرص على القيام بهذه الزيارة إلى بلد «هو شريك أساسي في القارة، وعضو في مجموعة العشرين ويدعى بانتظام إلى مجموعة السبع، وأساسيّ في مقاربة النهج التعددي»، على ما أوضح قصر الإليزيه قبل الزيارة.

ولم تشمل عمليات التلقيح حتى الآن في جنوب إفريقيا سوى 1% من السكان البالغ عددهم 59 مليون نسمة، ولم تبدأ حملة تلقيح المسنين سوى الأسبوع الماضي.

وبعد المحادثات، التقى الرئيسان ماكرون وسيريل رامافوزا في جامعة بريتوريا لإطلاق برنامج لدعم إنتاج اللقاحات في إفريقيا، يسانده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي.

وتدعو جنوب إفريقيا والهند إلى رفع حقوق الملكية الفكرية عن اللقاحات حتى تتمكن كل دولة من إنتاجها. وتشير الرئاسة الفرنسية إلى أن إنتاج اللقاحات «يتركز إلى حد كبير في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، كما في أمريكا اللاتينية قليلاً. إفريقيا اليوم تنتج كمية ضئيلة جداً من المواد لمكافحة كوفيد، ولا تنتج أي لقاح إلى اليوم، وهو أمر لافت».

وأكدت باريس قبل الزيارة أن بريتوريا «من الشركاء المهمين» منذ بدء الأزمة الصحية، خصوصاً في نشر مبادرة «آكت-إيه» الرامية إلى تطوير اللقاحات والأدوية ووسائل التشخيص وتعزيز الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم.

اليابان تدرس المشاركة

قالت اليابان، امس الجمعة، إنها ستدرس تقاسم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع بلدان أخرى، في حين حثت لجنة في الحزب الحاكم على تقديم جزء من مخزون لقاحات أسترازينيكا لتايوان التي رحبت بالخطوة، وحثت على اتخاذ قرار سريع. وتشهد تايوان زيادة في الإصابات المحلية، ولم تتمكن من تطعيم إلا واحد في المئة من السكان، بينما نجحت اليابان في تأمين ما يتجاوز 400 مليون جرعة من اللقاحات أي ضعف احتياجات البالغين من سكانها.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، خلال مؤتمر صحفي «نعتقد أن من المهم ضمان إتاحة لقاحات آمنة وفعالة على نحو عادل في جميع البلدان والمناطق من أجل تحقيق تغطية صحية عالمية».

وتابع قائلاً «سنبحث وندرس سريعاً اتخاذ مسار ملموس في ما يتعلق بكيفية تزويد البلدان والمناطق الأخرى باللقاحات الفائضة عن الكمية المطلوبة في الداخل».

على صعيد آخر، صرح مسؤول في وزارة الصحة، أمس الجمعة، بأن لجنة بالوزارة وافقت على استخدام لقاح فايزر المضاد لمرض «كوفيد-19» في التطعيم بدءاً من سن 12 عاماً.

وتأتي الموافقة وخفض السن الملائم للتطعيم من 16 عاماً بعد موافقة الولايات المتحدة وبلدان أخرى هذا الشهر على استخدام اللقاح في تطعيم القاصرين.

تطعيم الأطفال في ألمانيا

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن البدء بتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، اعتباراً من السابع من يونيو/ حزيران المقبل، مشيرة أن الحكومة ستوفر 6 ملايين و500 ألف جرعة خلال العام الجاري.

وأوضحت ميركل خلال مؤتمر صحفي عقدته في برلين عقب اجتماعها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية ال16 أن الحكومة ستوفر لقاح لكل مواطن يرغب في تلقي التطعيم حتى نهاية صيف هذا العام.

بريطانيا ترخص جونسون أند جونسون

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن المملكة المتحدة رخصت، امس الجمعة، للقاح «كوفيد-19» الذي تنتجه شركة جونسون أند جونسون الأمريكية، ويُعطى بجرعة واحدة، مضيفة لقاحاً رابعاً إلى ترسانتها لمكافحة الجائحة. وينضم هذا اللقاح الذي اعتمدته، أمس الجمعة، الهيئة البريطانية الناظمة إلى منتجات فايزر، وأسترازينيكا، وموديرنان المستخدمة في البلاد.

اعتماد سينوفارم في تايلاند

قال مسؤول كبير في تايلاند إن إدارة الغذاء والدواء اعتمدت، امس الجمعة، لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ. وأضاف بايسان دانكوم المسؤول في وزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي «وافقت إدارة الغذاء والدواء على لقاح سينوفارم»، وبهذا يكون خامس لقاح لمرض «كوفيد-19» توافق عليه تايلاند. وأعلنت أكاديمية تشولابورن الملكية التي تشرف عليها الأميرة تشولابورن شقيقة ملك البلاد، أمس الجمعة، أنها تعتزم استيراد مليون جرعة من لقاح سينوفارم، ومن المقرر أن تصل في يونيو/ حزيران.(وكالات)