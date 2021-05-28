شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يعلن الاتفاق على مبادئ مع «قوى التغيير» لتنفيذ مهام «الانتقالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان الاتفاق مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على مبادئ هادفة من أجل تنفيذ المرحلة الانتقالية، فيما رحبت الخارجية السودانية، أمس الجمعة، بالمبادرات الرامية لإيجاد «حل سلمي ودبلوماسي» لأزمة سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك عقب لقائه المجلس المركزي، أمس الأول الخميس، وأكد البرهان في تصريح صحفي توافق الجميع على وحدة قوى الثورة ونبذ الخلافات وتوحيد الرؤى لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد.

وأبان أن اللقاء أمَّن على أهمية العمل على تخفيف أعباء المعيشة على المواطن ورفع المعاناة من أجل حياة آمنة مستقرة للمواطن، مؤكداً في الوقت ذاته على أن المدنيين والعسكريين ومجلس الشراكة بالإضافة إلى الذين يتوقع انضمامهم عقب المفاوضات الجارية بجوبا سيعملون سوياً من أجل الوطن.

من جانبه، أكد رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة حرصهم كحاضنة سياسية للمجلس المركزي للحرية والتغيير على العمل مع الجهاز التنفيذي والسيادي والعسكري والشركاء للتصدي لكل من يعمل على تخريب مسيرة الفترة الانتقالية مضيفاً أنهم يعملون على وضع المصلحة العامة فوق كل المصالح الشخصية والحزبية.

إلى ذلك، أوضح مقرر المجلس المركزي للحرية والتغيير، كمال بولاد، أن اللقاء ناقش تحديات المرحلة الانتقالية، حيث تم فيه إدارة حوار عميق تم التوصل من خلاله إلى نقاط أساسية تصلح لتكون برنامجاً للمرحلة القادمة وعلى رأسها وحدة البلاد واستقرارها وأمنها عطفاً على وحدة مكونات قوى الثورة حتى تكتمل مهام المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى استمرار المجلس المركزي في لقاءاته مع الأطراف الأخرى؛ لتحديد الركائز الأساسية لخارطة الطريق التي تقود المرحلة الانتقالية إلى نهاياتها بسلام.

من جهة أخرى، رحبت الخارجية السودانية، أمس الجمعة، بالمبادرات الرامية لإيجاد «حل سلمي ودبلوماسي» لأزمة سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، مع وزير رئاسة الجمهورية النيجيري إبراهيم قمباري، في العاصمة أبوجا، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وقالت المهدي: «السودان يرحب بكل المبادرات الرامية لإيجاد حل سلمي دبلوماسي لأزمة سد النهضة الإثيوبي».

كما قدمت «شرحاً مفصلاً حول تطورات أزمة سد النهضة، وموقف بلادها الثابت في التعاون للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح كل الأطراف».

بدوره، أوضح الوزير النيجيري، تفهم بلاده لموقف السودان في ملف سد النهضة، معرباً عن تطلعه أن تتحول قضايا المياه إلى فرص تقوّي العلاقات بين الشعوب والدول، حسب المصدر ذاته.

والخميس، بدأت وزيرة الخارجية السودانية، زيارة رسمية إلى نيجيريا، في إطار جولة إفريقية تشمل غانا والسنغال والنيجر، للتباحث بشأن تطورات ملف سد النهضة.

(وكالات)