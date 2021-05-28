شكرا لقرائتكم خبر عن بالسوق المصرية.. تعرف على أسعار السيارة "شيفروليه كابتيفا" موديل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السيارة "شيفروليه كابتيفا" موديل 2021 الفئة الأولى بسعر 334 ألفًا و990 جنيهًا، والفئة الثانية، بنحو 359 ألفًا و990 جنيهًا، والفئة الثالثة عدد (5 مقاعد) بـ379 ألفًا و990 جنيهًا، وتقدم الفئة الرابعة عدد (7 مقاعد) بسعر 399 ألفًا و990 جنيهًا، فى السوق المحلية، وذلك حتي النصف الأول من العام الجاري 2021.

أبرز المواصفات:

تزود السيارة شيفروليه كابتيفا 2021، والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يعطي قوة 148 حصان وعزم 255 نيوتن متر، وهو محرك اقتصادي لاستهلاك الوقود، فايقوم بالحرق بمعدل 8.4 لتر لكل 100 كم مع ناقل حركة.

.“CVT”

تتمتع السيارة الجديدة بتصميم خارجي عصري ومصابيح أمامية جديدة بالكامل تتناغم مع الشبكة العلوية.

الجذابة ومصابيح هالجين أمامية عالية الأداء ومصابيح "ليد" نهارية ، بالإضافة إلي مصابيح ضباب أمامية وخلفية .

تقدم سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان والسلامة، منها الفرامل المانعة للانغلاق ABS نظام توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني.

والتحكم في الجر، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية.

تقدم «شيفروليه كابتيفا 2021» ببعض الكماليات الإضافية، ومن أبرزها “وسائد هوائية جانبية، وفرامل إلكترونية في المقاعد الخلفية، وحساسات ركن أمامية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تعلق خلفي منفصل.

زودت طرازات شيفروليه كابتيفا 2021 على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، علاوة على ذلك أنه تضمنت بعض الكماليات الإضافية، ومنها “فرش المقاعد من الجلد، ومكيف هواء مدعم بشاشة ديجيتال، وزر تشغيل المحرك/ إيقاف، النظام الترفيهي مكون من (6 مكبرات صوتية بجانب بلوتوث، وفتحة سقف كهربائية، و"يو إس بي".