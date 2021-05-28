شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القناة: تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى المفقودة والتالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فى تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة والتى تتعرض للسرقة.

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن فرق العمل بالشركة على مستوى قطاعات ومناطق الشركة مستمرة فى صيانة وتركيب أغطية مطابق الصرف الصحى مصنوعة من مادة GRP لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، والتى تعد إهداراً للمال العام، وتشكل خطرا داهم على أرواح المواطنين وتعرضها للخطر، حيث يتم تصنيع تلك الأغطية من مواد خرسانية ومواد أخرى تتحمل الضغوط وغير قابله للكسر مرورًا بعدة مراحل في التصنيع مما يضمن جودة وكفاءة للغطاء في قدرته على التحمل ، وعدم تعرضها للكسر.

وقال أنه تم الانتهاء من تركيب عدد من المطابق بحى ثان بمناطق ميدان إندونيسيا وشارع المدارس وطنطا بمدينة الإسماعيلية، وفى مركز ومدينة القصاصين تم الانتهاء من تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى بعزبة الوابورات وحى الزهور بمعرفة فرق الصيانة الفنية بالمناطق.

وأوضح استمرار اللجان المشكلة لمتابعة موقف تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى وتغطية المطابق المكشوفة على الفور، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن سرقات أغطية المطابق فور حدوثها.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أنه فور تلقى أى بلاغ من المواطنين بسرقة أحد اغطية البالوعات بالشارع، تقوم الشركة بتركيب غطاء بديل حرصا على سلامة المواطنين، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ فوراً فى حالة رصد أى حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحى والاتصال على الأرقام الآتية تليفون أرضى 125، تليفون محمول 01003337349، أوالتواصل من خلال الصفحة الرسمية للشركة " شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ".

وأضاف أنه قامت فرق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية مباشرة مع الجمهور على مستوى محافظات القناة ، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه وحثهم على المشاركة الفعالة فى الحد من سرقة بالوعات الصرف الصحى والتى تهدد حياه المواطنين.