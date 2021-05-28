شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف مؤشرات قطاع الاتصالات "في العالي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى، تحسن مركز مصر بالعديد من المؤشرات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأبرزها تقدم مصر 5 مراكز في ترتيب مؤشر الإنترنت الشامل 2021، لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة، وننشر انفوجراف بتحسن مؤشرات قطاع الاتصالات.



قطاع الاتصالات

- تقدم مصر 5 مراكز في ترتيب مؤشر الإنترنت لتصبح في المركز 73

- تقدم مصر 55 مركزًا بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

- تقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 لتصبح في المركز 50

- حلت مصر في المرتبة 15 في مؤشر مواقع الخدمات العالمية

- تقدم مصر 13 نقطة في بُعد الإتاحة الرقمية

- تقدم مصر 5 نقاط في بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد

- تقدم مصر 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية