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شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف مؤشرات قطاع الاتصالات "في العالي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى، تحسن مركز مصر بالعديد من المؤشرات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأبرزها تقدم مصر 5 مراكز في ترتيب مؤشر الإنترنت الشامل 2021، لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة، وننشر انفوجراف بتحسن مؤشرات قطاع الاتصالات.
قطاع الاتصالات
- تقدم مصر 5 مراكز في ترتيب مؤشر الإنترنت لتصبح في المركز 73
- تقدم مصر 55 مركزًا بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي
- تقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 لتصبح في المركز 50
- حلت مصر في المرتبة 15 في مؤشر مواقع الخدمات العالمية
- تقدم مصر 13 نقطة في بُعد الإتاحة الرقمية
- تقدم مصر 5 نقاط في بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد
- تقدم مصر 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية